Donnapop.it - Ottavia Piana, chi è la speleologa e cosa è successo? Che lavoro fa? Ecco le ultime notizie

Leggi su Donnapop.it

è lacoraggiosa che ha resistito per oltre tre giorni nell’abisso di una grotta della bergamasca.!Leggi anche: Chi è Francesca Ghio, che ha risposto per le rime a Giorgia Meloni?Rimasta per ben 83 ore nell’Abisso Bueno Fonteno,è laportata in salvo da un team di soccorritori, tra tecnici del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco. Mentre era in esplorazione dentro la grotta della bergamasca, è scivolata rimanendo incastrata all’interno della. Con grande coraggio e resilienza, ha resistito per oltre tre giorni, mettendo in atto tutta la sua esperienza maturata in tanti anni di attività come esploratrice.Scopriamo tutta la vicenda che ha tenuto l’Italia in sospeso e l’ha resa protagonista, terminata per fortuna positivamente!Etàha 32 anni: è originaria di Adro, un comune in provincia di Brescia, dove è nata nel 1992.