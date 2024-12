Natale Disney | un mondo da sogno sempre attuale

Leggi su Ilfaroonline.it

Chi tra di noi non ha mai letto una storia? Credo siano ben pochi, anche tra i giovani di oggi, così diversi da quelli che invece si abbonavano a Topolino libretto o alle altre testate di questa magica editoria, come gli “Albi della Rosa”, gli “Almanacco”, gli “Albi d’oro” o i “Classici”. Una parte che però spesso rifletteva situazioni attuali o riprendeva da fatti reali la sceneggiature di quelle storie.Dopo aver importato (tra gli anni 40 e gli anni 60) storie disegnate da artisti dello studioprettamente USA, come Gootfreedson, Barks, Murry, Hubbard, Eisenberg, Strobl, Tagliaferro, ecco apparire in Italia una schiera di ottimi disegnatori e sceneggiatori che cominciano a scrivere storie nostrane come Scarpa, Carpi, Bottaro, Perego, De Vita, Chierchini, Brahms, ecc.