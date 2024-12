Anteprima24.it - Molestie ed atti persecutori nei confronti della ex: ai domiciliari 36enne di Benevento

Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata del 18 dicembre 2024 la Polizia di Stato ha tratto in arresto un trentaseienne digravemente indiziato del reato di stalking neiex compagna.L’arresto è scaturito a seguitorichiesta di soccorso al “113” da partedonna, che ha riferito di essere preoccupata per l’insistenza con la quale l’uomo cercava di rientrare in casa dopo averla poco prima minacciata con un cacciavite.Raccolte le prime informazioni, la sala operativaQuestura ha inviato una pattugliaSquadra Volante sul posto, dove poco distante è stato rintracciato ancora in stato di forte agitazione il presunto aggressoredonna. Lo stesso è stato pertanto condotto in Questura in attesa di ulteriori accertamenti, mentre la donna è stata ascoltata dagli investigatoriSquadra Mobile in merito all’accaduto.