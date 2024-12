Liberoquotidiano.it - Mo: Mattarella, 'da Unifil contributo fondamentale per futuro Libano'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "La missione che svolgete è di grande importanza, il nostro compito è stato importante ed è stato ammirato da parte di tutti i nostri connazionali". Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio, durante il collegamento con la missione. "La formazione delle Forze armate libanesi -ha sottolineato tra l'altro il Capo dello Stato interloquendo con il generale Stefano Messina, comandante del contingente italiano- è decisiva, l'addestramento è undi grande rilievo, che si inserisce nell'azione del'Italia e del nostro Governo per rafforzare le Forze Armate libanesi, perché diano unalla tranquillità. Unper ildel, per la stabilità che tutti auspichiamo per questo Paese così tormentato".