Manovra approda in aula alla Camera opposizioni infuriate | governo assente

Roma, 19 dic. (askanews) – Lata questa mattina nell’dellaper la discussione generale ed è stato subito scontro con le. La seduta, iniziata alle 8, è stata sospesa per l’assenza di un rappresente del(e poi ripresa con l’arrivo della sottosegretaria all’Economia Lucia Albano). Immediata la protesta delle. “Presidente, dopo l’alba degli emendamenti viventi, ilsi finge morto e non si presenta inper la discussione generale della legge di bilancio? Altro che aspettare la bollinatura per rimandare, magari, il testo, l’allegato A, in commissione bilancio. Ma lei si rende conto della gravità istituzionale dell’assenza in quei banchi vuoti? Ci avete costretto a una discussione generale alle 8 di mattina e, poi, oltre a mancare le risorse per i servizi necessari, oltre ai tagli lineari, dobbiamo scoprire che mancano i soldi per le sveglie?”, ha attaccato Marco Grimaldi di Avs.