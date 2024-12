Iltempo.it - Mano ferma di Valditara sui danni delle occupazioni: "Chi rovina una scuola deve pagare"

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, è stufo di fare la conta deialle scuole durante le. E alza la voce, con un avviso chiaro ai teppisti: "I rilevanticagionati nel corso distudentesche al liceo Gullace (due milioni di euro), al liceo Virgilio (almeno 60.000 euro), entrambi di Roma, e, da ultimo, la devastazione degli istituti Pacinotti e Da Vinci di Pisa sono inaccettabili. Il Ministero chiederà di potersi costituire parte civile nei processi penali a carico dei responsabili per ottenere il risarcimento dei. Chiunaper rimetterla in sesto, non devono piùi cittadini. Siamo davanti ad atti di mero teppismo, che nulla hanno a che vedere con la libera espressioneopinioni e del dissenso e che compromettono anche il diritto di tutti gli altri studenti di poter studiare nella loro".