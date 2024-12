Ilrestodelcarlino.it - La serie A gold si ferma 55 giorni per i mondiali

Sosta per le feste natalizie per l’A2 femminile, ma per la Aanche per i. Quest’ultima si fermerà per 55visti iche scatteranno il 14 gennaio da herning. Amaschile, seconda giornata di ritorno. Brixen-Pressano 38-25, Fasano-Secchia Rubiera 30-27, Publiesse Chiaravalle-Cingoli 36-30, Camerano-Eppan 29-33, Cassano Magnago-Bozen 26-28, Merano-Siracusa 33-32, Sassari-Conversano 29-28. Classifica: Conversano e Cassano Magnago 24; Sassari e Merano 23; Siracusa e Bozen 22; Fasano 15; Brixen 14; Eppan 13; Pressano 11; Publiesse Chiaravalle 8; Cingoli 5; Camerano 4; Secchia Rubiera 2. Prossimo turno (08/02/25): Siracusa-Brixen, Fasano-Cassano Magnago, Bozen-Publiesse Chiaravalle (ore 17), Secchia Rubiera-Conversano, Cingoli-Merano, Pressano-Camerano (ore 18:30). 09/02/25: Eppan-Sassari.