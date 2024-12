Liberoquotidiano.it - "La richiesta più strana che ho mai ricevuto": Gianluca Torre lascia senza parole | Video

"Ciao a tutti. Sonoe ho bevuto un caffè con gli amici del Milanese imbruttito. Abbiamo parlato di case, di pregio, di lusso, di fatturato. o meglio, hanno cercato di farmi parlare di fatturato, ma io non ho detto niente. Oppure ho detto qualcosa, chi lo sa". L'agente immobiliare di Casa a Prima Vista ha svelato alcuni degli aneddoti più interessanti e divertenti della sua esperienza professionale. "I clienti ormai sono impazziti tutti - ha esordito così-. Scherzo. Si trovano le richieste assurde, del tipo: 'Ma la casa ha il certificato anti fantasmi?'. Su case d'epoca, in questo caso era successo in una villa comunque in centro di Milano. Ma veramente del 1600. Fino a: 'Voglio il campo da paddel'. Piuttosto che il nuoto controcorrente in una piscina ad hoc creata. Poi c'è un po' di tutto.