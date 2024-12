Quotidiano.net - Jurassic World Rebirth, tutto quello che c'è da sapere in attesa dell'uscita nel 2025

Roma, 19 dicembre 2024 –sbarcherà nei cinema diil mondo dele il film si sarà ambientato cinque anni dopo le avventure di: Dominion. C’è un obiettivo principale legato a questa pellicola: riportare il franchise e la saga alle loro radici degli anni '90. Proprio per questo motivo è stato richiamato lo sceneggiatore originale diPark, David Koepp. Anticipazioni su: cast e trama In un recente podcast, Koepp ha incuriosito i fan sul progetto: "Spero che alla gente piaccia il film perché la serie tendeva a cambiare dopo il terzo capitolo, e sembrava, 'Ok, quindi cambiamo tono.' Steven Spielberg e io eravamo interessati, invece, a un tono che fosse forse più simile al primo film. L'ho visto all'inizio come un film con una vera e propria missione.