Panorama.it - Il teorema della passione

Leggi su Panorama.it

Architetto per formazione e managersalute per professione, Mariastella Giorlandino ha iniziato il proprio percorso lavorativo nella sanità privata ed oggi è una delle imprenditrici più apprezzate nel settore non soltanto a Roma, città nella quale è nata e vive. Con la sua Fondazione Artemisia ETS si occupa di prevenzione e di iniziative benefiche, grazie ad una storia e ad un impegno personale e professionale che oggi restituisce nel suo “Il” (Mondadori, 2024), costruito nell’esatto punto di incontro e di equilibrio tra la propria storia personale e quella professionale.Dottoressa Giorlandino, un libro per ripercorrere sé stessa, per ritrovarsi, per indicare nuove vie professionali. Un’autobiografia?«Un lungo viaggio che ripercorre la mia vita di imprenditrice, raccontata attraverso una raccolta di messaggi positivi per i giovani, ovvero di scelte di vita e di valori che vengono trasmessi, senza i quali non è possibile raggiungere il benessere, la propria realizzazione e la costruzione di un futuro florido e sostenibile.