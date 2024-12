Lettera43.it - Il Tar respinge il ricorso dei tassisti: ok al rilascio delle nuove licenze a Milano

Il Tar della Lombardia ha respinto due ricorsi presentati contro il. Il primo era stato presentato da alcuni conducenti di taxi, l’altro invece da diverse associazioni. Entrambi, però, avevano l’obiettivo di fermare il450previste da una delibera del Comune di. Per il Tar «gli atti impugnati, costituiscono l’esercizio, da parte del Comune, della prerogativa attribuita al cosiddetto Decreto Asset». Il tribunale ha ritenuto legittima la definizione del contributo oneroso individuato dall’amministrazione per le, che sarà poi totalmente devoluto aiattualmente in servizio.Taxi a(Getty Images).Il Tar: «Nessuna alterazione del mercato»Nel documento del Tar si legge: «Ne consegue, oltretutto, che il modus operandi del Comune dinon induce alcuna alterazione del mercato commerciale, come invece denunciato dai ricorrenti, posto che quest’ultimo non può che adeguarsi repentinamente, proprio in quanto mercato, alla scelta legislativa di permettere la crescita del numero degli operatori».