Greccio, successo del convegno su Mastroianni

Leggi su Ilfaroonline.it

, 19 dicembre 2024 – Si e svolto il 14 e 15 Dicembre, nella splendida cornice dell’Oasi di(RI), situata nella Valle Santa di San Francesco, l’evento organizzato dall’associazione culturale Non Solo Roma (Pres. Michela Draghetti), in occasione del centenario della nascita di“LA DOLCE VITA DI MARCELLO”, in collaborazione con l’Archivio Storico del Cinema Italiano (Presidente Graziano Marraffa).Ha aperto ildella prima giornata la giornalista Michela Draghetti ringraziando La Regione Lazio, la Dott.ssa Laura Pastore (CDA LAZIOCREA), Lazio Terra di Cinema, Sara Pastore (la figlia della Dolce Vita), Graziano Marraffa (Presidente dell’Archivio Storico del Cinema), ente culturale dedicato alla conservazione e promozione della memoria storica del Cinema Italiano che ci ha fornito i materiali audiovisivi; Sara Pastore (la figlia della Dolce Vita, figlia di Sergio Pastore regista e giornalista e di Aiche Nana, attrice e ballerina turca); Fabio Capocci (Edizioni Pontesisto, casa editrice dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico di Roma), Rosilene Lucio, che con ii suo marchio Central di Rosilene Lucio ha creato una collezione di abiti, tute, costumi da bagno e abbigliamento fitness.