Anteprima24.it - FOTO/ Arco Traiano, ecco il Lapidarium. Mastella: “Ora difendiamolo dai vandali”

Tempo di lettura: 3 minutiHa preso vita la stagione della valorizzazione dell’die il. Il più bell’di trionfo che esista e la nuova struttura, per l’esposizione al pubblico di frammenti dell’epoca romana della città che fu già dei Sanniti, sono stati consegnati alla comunità nazionale ed internazionale. La cerimonia di stasera è stata quella delle grandi occasioni: legittimamente il sindaco Clementee il suo vice, Francesco De Pierro, delegato all’attuazione del Programma che ha finanziato l’opera (il Pics), erano orgogliosi per l’obiettivo raggiunto.Al di là delle accese polemiche politiche degli ultimi mesi pro e contro le soluzioni tecniche individuate e lo stesso, l’Amministrazionepuò sostenere a buon titolo di aver realizzato un intervento di elevato significato e valore per la Città.