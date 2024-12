Ilrestodelcarlino.it - Fleximan torna in scena a Rovigo: segato autovelox ad Ariano nel Polesine

, 19 dicembre 2024 –to: a un anno dall’ultimo episodio, unè statonel Rodigino. È successo sulla strada Romea, all'altezza di Rivà dinel. La scoperta risale al tardo pomeriggio di ieri, ma il taglio del palo per mezzo di un flessibile risalirebbe alla sera precedente. È lo stessoche agiva neltra l’estate del 2023 e il gennaio scorso? Impossibile, almeno per ora, a dirsi. Il padovano Enrico Mantoan è stato nel frattempo individuato come il presunto autore di cinque degli ottosegati, ma le indagini sono tutt’ora in corso. I carabinieri disi stanno già occupando della questione.