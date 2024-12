Lanazione.it - Firenze, rifiuti fuori dai cassonetti nei luoghi dove si assorbe la bellezza

, 19 dicembre 2025 – Ail problema degli incivili che abbandonanodi qualsiasi sorta, dal classico sacchetto agli ingombranti, è generalizzato un po’ in tutta la città; ma davanti aicon la chiavetta è ancora più tristemente presente. Tra questi, amareggia vedere una montagna didavanti al Polimoda, scuola d’eccellenza della cittàsi impara la, la cura del dettaglio. Sì: in via del Curtatone, nellapiù nobile dei lungarni, una sfilza di buste della spazzatura con lattine, avanzi di cibo, contenitori dei fast food e chi più ne ha più ne metta, accoglie studenti e passanti lungo il marciapiede. A svettare tra tutti anche un estintore pericolosamente lasciato alle intemperie. Davanti alla raccolta degli indumenti usati, vestiti sparsi per terra e anche un materasso.