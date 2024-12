Terzotemponapoli.com - Filippo Galli” Milan discontinuo ma può crescere”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Filppoma può, le parole dell’exsul momento difficile dei rossoneri: “Bisogna ritrovare la continuità: ecco dove possono arrivare”ha parlato del momento delicato dela Tuttosport: i rossoneri vivono infatti con il problema della mancanza di continuità: per ogni vittoria e buona prestazione, arriva la settimana dopo un risultato mediocre con una prestazione non all’altezza. Di seguito le sue parole.CAMPIONATO – “La zona Champions dista già 8 punti, pertanto i rossoneri non possono più sbagliare. Resto fiducioso per la corsa al quarto posto, ma serve una svolta. Ildeve trovare continuità di risultati e inanellare un fi lotto di vittorie per risalire. Vietato fare altri passi falsi“.ALTERNANZA DI RENDIMENTO – “Non credo sia una questione motivazionale, bensì tattica.