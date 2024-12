Ilfattoquotidiano.it - Fedez a Sanremo 2025 canterà la depressione, Tony Effe la romanità, ma ci sarà tanto amore tra i 30 Big. Promossi i 4 artisti per le Nuove Proposte: ecco chi sono

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Carlo Conti e Alessandro Cattelan hanno scoperto tutte le carte in vista del prossimo Festival dial via l’11 febbraio. Tutti e 30 i Big hanno rivelato i titoli dei loro brani in gara, mentrestati resi noti i quattrochestatia “” e che entrano di diritto nella categoriadel Festival di: Vale Lp e Lil Jolie con “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’”, Alex Wyse con “Rockstar”, Settembre con “Vertebre” e da AreaMaria Tomba con “Goodbye (Voglio Good vibes)”.Poi è stata la volta della carrellata dei 30 Big in gata. Torna al Festival diGiorgia con “La cura per me” (“è riuscire attraverso la potenza di un sentimento a concedersi un’evoluzione interiore per imparare, perché non si finisce mai di imparare”), “Incoscienti giovani” è il brano che Achille Lauro porterà in gara (“si ispira a storie vere e parla un po’ di noi, giovani incoscienti”), Francesco Gabbani partecipa con “Viva la vita” (“è una celebrazione della vita in quanto tale”), debutto per Brunori Sas con “L’albero delle noci” (“parla della gioia della rivoluzione che porta una nuova nascita e di come nascita sia una rinascita”), altro debutto per Shablo feat Guè, Joshua e Tormento con “La mia parola” (“un brano potentissimo chesicuro farà ballare l’Ariston”), ancora un altro debutto per Emis Killa con “Demoni” (“parla di una storia d’”).