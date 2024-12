Ilrestodelcarlino.it - Dietro si torna al completo, ora c’è scelta

Per la prima volta dopo tanto tempo, mister Dossena ha la possibilità di scegliere chi mandare in campo. Non certo in tutti i reparti, perché in attacco l’emergenza è totale e a centrocampo alla fine l’unico vero ballottaggio resta quello tra Buchel e Radrezza. In difesa però finalmente il tecnico può decidere in funzione di quello che ha visto in allenamento oppure dell’avversario di turno. L’ultima volta che l’allenatore ha avuto tutti questi difensori a disposizione è accaduto allo stadio Mazza contro la Pianese, quando la Spal si è fatta acciuffare in pieno recupero dopo il gol del vantaggio firmato da Rao. In quella occasione – era fine ottobre – Dossena ha optato per una linea composta da Arena, Nador e Bassoli, che sembra francamente quella che al momento offre le maggiori garanzie.