Lettera43.it - Conference League, dove vedere Vitoria Guimaraes-Fiorentina

Leggi su Lettera43.it

Laaffronta ilnella sesta e ultima giornata di, in programma stasera 19 dicembre alle 21. A differenza dei tradizionali giovedì di coppa, in campo non ci saranno Lazio e Roma per l’Europa. Un caso dovuto ai nuovi calendari e format della Uefa, che prevedono per tutte le tre competizioni – Champions inclusa – una settimana in esclusiva durante la prima fase. La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno e in streaming su Now Tv o tramite l’app Sky Go. Non ci saranno match in chiaro su Tv8. Arbitro della gara sarà l’albanese Juxhin Xhaja, assistito dai connazionali Arber Zalla e Rejdi Avdo, mentre quarto uomo Albert Doda. Al Var siederanno il tedesco Robert Schröder e l’albanese Kreshnik Barjamaj. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vito?ria Sport Clube (@scoficial), le statistiche e le parole degli allenatoriIl 7-0 rifilato al Lask nella quinta giornata ha messo lasul binario giusto per staccare il pass verso gli ottavi.