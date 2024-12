Giornalettismo.com - Come ha fatto la rete IPTV illegale più vista in Italia a “sopravvivere” al Piracy Shield

Ci sono due elementi che, anche questa volta (già accaduto nel corso dell’operazione Taken Down di qualche settimana fa), ribadiscono quanto sia del tutto errato il sistema del. Il primo è rappresentato dalre temporale, il secondo da una dinamica strettamente collegata al funzionamento di Internet. Il recente smantellamento del più utilizzato sistemainTV) è la sintesi di tutto questo, visto che per quasi un anno – sugli oltre quattro di “attività” illecita -, la piattaforma fortemente voluta dal governo, su impulso della Lega Serie A e il sostegno di Sky e Dazn (detentori, in parti diseguali, dei diritti di trasmissione audiovisiva del massimo campionato di calciono) non è riuscita a bloccare le trasmissioni. LEGGI ANCHE > Chiusa la principalena (senza il) Infatti, se la piattaforma(e il suo sistema) funzionasse correttamente – al netto della criticità tecnica delle operazioni di oscuramento di IP e DNS che hanno colpito anche siti “innocenti” -, l’in questione (e anche le altre smantellate attraverso operazioni dirette) non avrebbe avuto alcuna possibilità di continuare a trasmettere “liberamente” quei contenuti protetti da diritto d’autore.