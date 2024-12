Ilrestodelcarlino.it - ’Cesenatico cammina’, due uscite serali il lunedì e il giovedì

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I camminatori e gli appassionati di walking si ritrovano due volte a settimana al Palazzo del turismo Primo Grassi in viale Roma, nel centro di Cesenatico, per "Cesenatico cammina", un progetto che prevedetutti ie i, con ritrovo alle 20.30. Dopo la stagione estiva in cui si partiva dal Parco di Levante, si è tornati all’orario ed alla sede di partenza invernale. La proposta è di partecipare a camminate della durata di circa due ore, che fanno tanto bene alla salute, prevengono malattie cardiocircolatorie e metaboliche, riducono gli effetti della vecchiaia e l’indesiderata pancetta. La partecipazione alle camminate è gratuita e aperta a tutti. Le persone interessate possono saperne di più telefonando al 347 4529539; il referente è Fausto Lugaresi.