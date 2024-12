Ilrestodelcarlino.it - C’è spazio per i locali. Dehors, ecco le regole

Via libera aianche per il 2025 con ‘Rimini open space’. La giunta rinnova il progetto che consente airiminesi di usufruire di maggioreesterno, ampliandosi con strutture non fisse sul suolo pubblico. Una misura avviata nel 2020 e che può contare sullo snellimento delle procedure previste dalla legge, prorogando fino al 31 dicembre 2025 l’esenzione dell’autorizzazione della Soprintendenza nelle aree sottoposte a vincolo monumentale. ’Rimini open space’ conferma la possibilità di un ampliamento massimo, dove le condizioni lo consentono, fino al 50 per cento della somma della superficie interna e dell’esterno già autorizzato. Per garantire le condizioni di sicurezza stradale, l’occupazione del suolo pubblico dovrà essere delimitata da fioriere e non si potrà collocare in corrispondenza di attraversamenti pedonali, fermate dell’autobus o passi carrabili.