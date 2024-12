Lanazione.it - Cavalieri Union in meta. Stavolta al Santo Stefano

Domenica prossima, isaranno di scena in Piemonte per affrontare il Cus Torino, nell’ultimo turno di campionato nel 2024. E in attesa di ben figurare, meglio se conquistando una vittoria che farebbe bene sia al morale che alla classifica, i "tuttineri" hanno messo a segno lo scorso martedì unasul campo della solidarietà: una delegazione del club formata dal direttore sportivo Francesco Fusi, dal dirigente Massimo Fondi e da alcuni giocatori capitanati da capitan Lorenzo Puglia ha fatto visita ai bambini ricoverati al, consegnando loro doni natalizi a tema rugby. Insieme a Paolo Sarti, presidente della Fondazione Ami, hanno incontrato anche i medici ed il personale infermieristico del reparto di pediatria dell’ospedale, per il tradizionale scambio di auguri.