Secoloditalia.it - Caivano diventa modello nazionale. Mantovano: “Lunedì in Cdm”. Le chiacchiere di Saviano stanno a zero

Leggi su Secoloditalia.it

La rinascita disi allarga oltre i confini del Comune e: il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo, ha annunciato che il Commissario straordinario per la zona diventerà presto un Commissario straordinario per le aree degradate o di disagio sul territorio. Un decreto legge in questo senso è atteso già al Consiglio dei ministri di. Si entra dunque nella fase due del piano, che fin dall’inizio era stato presentato dal governo come un progetto pilota per il risanamento delle varie periferie degradate d’Italia.: “in Cdm la bozza di decreto per trasformarein”“È un esperimento che riteniamo così positivamente, in corso di svolgimento, da poterlo trasferire in altre aree degradate”, ha spiegato, nel corso di una visita a