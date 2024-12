Sport.quotidiano.net - Bologna rinnova Urbanski fino al 2026, ma il futuro resta incerto

Ilannuncia il rinnovo di Kacper, ma il centrocampista rossoblùun nodo insoluto in vista del. La data del nuovo contratto racconta come il braccio di ferro tra il fantasista polacco e il club continui. E a raccontarlo c’è pure il fatto che l’annuncio del rinnovo non sia stato corredato come d’abitudine dalla foto di rito del giocatore con un dirigente. Non ce n’è stato bisogno e neppure modo, perché più che di rinnovo si tratta in realtà di altro: ilha esercitato unilateralmente l’opzione a proprio vantaggio per estendere l’attuale accordo (da 150mila euro in scadenza al 30 giugno 2025)al. Aveva tempoal 30 dicembre, la dirigenza rossoblù, per far valere la propria opzione e scampare il rischio che dal primo gennaiopotesse firmare a parametro zero con la miglior offerente.