Assalti fotocopia | la banda delle farmacie tiene in scacco il Cremasco

Cremona, 19 dicembre 2024 – Tre furti nelle ultime 48 ore: non si ferma lainil. L'altro ieri sono finiti nel mirino i presidi di Palazzo Pignano e Scannabue e la notte scorsa la farmacia Quartaroli di Vaiano, dove i ladri avevano già colpito all'inizio di ottobre.: saracinesche divelte, vetrine sfondate e soldi razziati dalla cassa. I carabinieri che indagano non hanno dubbi che ad agire siano sempre le stesse persone. Hanno un elemento utile in più, adesso, gli inquirenti: durante l'incursione alla farmacia Quartaroli, presumibilmente nello sfondare il vetro, uno dei banditi si è ferito e il sangue rimasto sul pavimento è stato repertato dalla Scientifica.