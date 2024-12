Ilrestodelcarlino.it - Vertigine: piazza Maggiore è un’opera d’arte, magia di luci a Bologna

, 18 dicembre 2024 – Da domani sera a sabatosi trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto: un imponente anello di tralicci alti 18 metri sorreggerà proiettori che, dall’alto, dipingeranno il Crescentone cone colori in continuo mutamento. Ad accompagnare gli spettatori in questa danza di immagini saranno le note di Vivaldi e Bach, eseguite dall’Accademia Bizantina, una delle più prestigiose orchestre barocche, con il maestro concertatore Alessandro Tampieri e la partecipazione del Coro della Cappella Musicale di San Petronio. Tutto questo è ’’,digitale immersiva nata dalla rinnovata collaborazione traFestival e Illumia, realizzata in sinergia con il multimedia artist Marino Capitanio per celebrare il Natale insieme alla città.