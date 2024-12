Anticipazionitv.it - Uomini e Donne registrazione 18-12-2024: brutta sorpresa per Martina De Ioannon

Ladel 18 dicembrediha riservato grandi emozioni anche per la tronistaDe. Tra gesti romantici e tensioni in studio, il suo percorso si sta avvicinando a un momento decisivo. L’ex di Temptation Island ha dovuto far fronte ad una situazione che non si aspettava affatto prima della scelta. A preoccupare è in particolar modo Gianmarco Steri: scopriamo insieme cosa è accaduto in questa nuova puntata del trono classico.anticipazioni,18-12-: la situazione die Gianmarcoe Gianmarco hanno vissuto un’esterna carica di tensione. La tronista ha raccontato di aver percepito il corteggiatore freddo e distaccato, una situazione che ha alimentato i suoi dubbi. Gianmarco, invece, ha ribadito di sentire una forte chimica con, ma lei non sembra essere dello stesso parere.