The Penguin 2 | Matt Reeves aggiorna i fan sul possibile ritorno della serie

Il regista di The Batman,, hato i fan sulrinnovoTheper la stagione 2. Dopo la finemessa in onda degli episodi, i fan si stanno chiedendo se verrà mai realizzata The2, una nuova stagionenata dopo il successo del film The Batman. Adre gli spettatori sullacontinuazionestoria di Oswald Cobblepot è ora il registain una nuova intervista rilasciata a Variety.sullastagione 2 di TheIl filmmaker, parlando del futuroThe, ha infatti spiegato: "Sì, stiamo parlando con la showrunner Lauren LeFrancpossibilità di realizzare un'altra stagione. Quella è stata un'esperienza speciale".