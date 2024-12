Liberoquotidiano.it - Stop ai Revisori del Mef nelle società, Marco Cuchel: "L'ennesima prova della sfiducia nei confronti dei professionisti"

“È di questi giorni la notizia dellodefinitivo all'invio deidel MEF nei collegi sindacali delleche ricevono contributi pubblici, notizia che, stando a quanto espresso dal nostro Consiglio Nazionale, dovrebbe ritenersi un successocategoria. La notizia dovrebbe lasciar tirare un sospiro di sollievo circa la riguadagnata fiducia neicomponenti di organi di controllo, in realtà l'introduzione di un nuovo adempimento desta perplessità ed anche amarezza". Lo afferma, presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti. "In sostituzionepresenza deiministeriali, si prevede, infatti, la compilazione di un apposito prospetto volto alla rendicontazione dell'utilizzo dei contributi pubblici. Si tratta di una innovazione che delinea ben altro che un risultato concreto - ha aggiunto - e che conferma la sconfortanteriposta neidediti alle verifiche sindacali, tra i quali i commercialisti, un atteggiamento che dovrebbe indignare e non essere ricondotto a misure di successo.