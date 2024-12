Sport.quotidiano.net - Scacchi. Mosse vincenti per le ‘furie rosse’

Le furie rosse forlivesi, questo il nome con cui si appellano i giovanisti della città, hanno fatto incetta di riconoscimenti nei giornmi scorsi. Molti erano a caccia della qualificazione ai campionati nazionali di luglio a Palermo. Missione compiuta a Ferrara per i tre fratelli Baldazzi, con Giovanni 1° negli Under 8, Pietro 4° negli Under 10 e Francesco 3° negli Under 12. Con loro ha centrato la qualificazione anche Mattia Bezercu 3° negli Under 10. Lo stesso torneo ha visto l’esordio, con vittoria e qualificazione, di Irene Bondi negli Under 18 femminile. Francesco Saverio Valgimigli, 14 anni, ha invece partecipato al torneo magistrale di Campi Bisenzio (Firenze) classificandosi 8° assoluto e primo negli Under 18. Al torneo internazionale di Imola, buona prestazione di Elia Bergamaschi con 2,5 su 5 e Gabriele Lugaresi con 2 su 5.