Sport.quotidiano.net - Sassuolo: Mulattieri fuori per infortunio, Grosso valuta alternative in attacco

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Stefano FoglianiMagari si è davvero fermato in tempo, chiedendo il cambio subito dopo aver sentito ‘pizzicare’ il flessore, e tornerà in campo entro fine anno. Lo scopriremo nei prossimi giorni, ma intanto il report medico su Samuele, uscito dallo ‘Stirpe’ a causa di un problema muscolare, parla di ‘una lesione di basso grado dei muscoli flessori della coscia sinistra’ e lo toglie (almeno) dalla gara contro il Palermo. Ecco allora Fabioalle prese con le possibili, tutt’altro che scontate visto che i tre giocatori che fin qua hanno fatto le veci di, in campo comunque 17 volte su 17, in campionato, 12 dal 1’ e 5 da subentrato, il loro lo hanno sempre fatto. Sostituti naturali, a livello di ruolo, sono Luca Moro e Flavio Russo, nell’ordine.