Salvata nella notte la speleologa Ottavia Piana | ricoverata in elicottero all’ospedale di Bergamo

Leggi su Dayitalianews.com

, 32enne bresciana, è stata portata fuori dalla grotta “Abisso Bueno Fonteno” alle 3.15 ed è stata subito trasportata indi.Erano le ore 2.59 di questaquando i soccorritori hanno riportato in superficie labresciana di 32 anni,che era rimasta intrappolata nel pomeriggio di sabato 15 dicembre in una parte inesplorata della grotta ‘Abisso Bueno Fonteno’ in provincia di.La, una volta presa in carico dall’eliambulanza è stata trasportatadiper essere sottoposta ad accertamenti. Secondo i medici soccorritori entratigrotta,caduta ha riportato fratture facciali e a un ginocchio, oltre a traumi alle vertebre e alle costole.Difficili e molto complesse le operazioni di recupero sia per le condizioni di salute dellache per il rischio di crolli all’interno della grotta.