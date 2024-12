Abruzzo24ore.tv - Pandoro, classifica sorprendente: i migliori sono anche i più economici

Milano - Altroconsumo valuta i pandori da supermercato 2024: in cima alla lista prodotti, incluso uno di un discount. Il, dolce natalizio per eccellenza, torna protagonista della consuetaannuale di Altroconsumo, che ha analizzato iprodotti presenti nella grande distribuzione. Le valutazioni, che combinano test di laboratorio e prove di assaggio, riservano quest’anno alcune sorprese: in cima alla lista compaiono marchi tradizionali, maundi un discount si distingue per qualità. I prezzi variano dai 5,50 euro ai 10 euro, con alcune eccezioni per i prodotti di fascia alta griffati da chef stellati, che arrivano a costare più del doppio. Tuttavia, prezzo e qualità non sembrano sempre andare di pari passo, come dimostra la graduatoria. Storia e identità delL’origine commerciale delrisale al 14 ottobre 1884, quando il pasticcere veronese Domenico Melegatti brevettò la ricetta di un dolce lievitato a forma di stella.