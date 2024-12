Thesocialpost.it - Padova, frontale tra auto e camion: Mario Masiero muore a pochi metri dal suo ristorante

BORGO VENETO () – Un drammatico incidente si è verificato questa mattina, 18 dicembre, lungo la strada provinciale 18, al chilometro 1 tra Saletto e Santa Margherita d’Adige. Nel tragico scontroha perso la vita, ristoratore 79enne di Saletto, conosciuto per la gestione del“da nonno”.Leggi anche:Previsioni meteo, in arrivo una tempesta sull’Italia: venti forti, mareggiate e neve a bassa quotaLeggi anche: Incidente sulla FiPiLi: tir finisce di traverso, code e strada bloccata verso il mare. Ferito il conducenteL’incidente è avvenuto intorno alle 7, quando l’guidata dall’uomo si è schiantata contro unarticolato. Le cause sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri.Secondo una prima ricostruzione,stava probabilmente rientrando al suo, situato adal luogo dello scontro.