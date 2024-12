Terzotemponapoli.com - Non solo il Napoli (senza Buongiorno): parlano Novellino e Ordine

A Radio Kiss Kissè intervenuto Walter, tecnico del club partenopeo nella stagione 1999-2000. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Radio Goal’. “Neres è la qualità, quando c’è uno che punta l’uomo e te lo salta e crea superiorità allora diventa tutto più facile. La risposta delè stata immediata dopo le due sconfitte, la squadra è stata criticata troppo e ingiustamente. Lukaku ci va in profondità, secondo me Conte sta lavorando molto sulla profondità che è fondamentale”., la difesa del.“L’asdi? L’esperienza maggiore ce l’ha Juan Jesus e secondo me Conte punterà su di lui. Conosce da tanti anni Rrahmani e credo partirà lui dall’inizio a Genova. Kiwior non è male, è forte e preparato. Ilha bisogno di un difensore pronto subito.