Nicolas Sarkozy condannato a tre anni di carcere di cui uno con braccialetto elettronico

L’ex presidente franceseè statoin via definitiva a tredidi cui uno senza la condizionale e con un, per corruzione e traffico d’influenza. Si tratta della prima volta in Francia in cui un ex capo di Stato vienecosì pesantemente. A essa si aggiungono anche tredi ineleggibilità. La Corte suprema francese ha quindi respinto il ricorso presentato dall’ex presidente. Lo staff legale diha annunciato il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. «si conformerà ovviamente alla sanzione imposta, che è ormai definitiva» ha dichiarato all’Agence France Presse Patrice Spinosi, legale di. «nelle prossime settimane si rivolgerà alla Corte europea, come è ormai suo diritto, per ottenere la garanzia dei diritti che i giudici francesi gli hanno negato», ha aggiunto.