Minacce con teste di animali in stile "Il Padrino": cinque arresti a Brescia

, 18 dicembre 2024 -digettate in giardino come segnale, rapine, usura, estorsioni. Ci sono tutti gli ingredienti di un film in perfetto“Il” nell’ultima operazione della squadra Mobile che si è conclusa ieri con l’esecuzione dimisure cautelari, quattro in carcere e un obbligo di firma, trae Palermo. L’inchiesta, coordinata dall’Antimafiana - titolari del fascicolo, i pm Teodoro Catananti e Ines Bellesi - ha preso le mosse un paio di anni fa dalla denuncia di un professionistano messo alle strette da una serie ditelefoniche e dal tentativo di estorsione attuato dopo il rinvenimento davanti alla porta di casa della una testa di animale. questuraper estorsione,17 dicembre 2024, Fotolive da Fb L’inchiesta Approfondendo il retroscena, gli investigatori hanno accertato che gli autori dei gesti intimidatori avrebbero “accerchiato“ il professionista facoltoso con finalità predatorie: dopo averlo minacciato al telefono e avergli fatto trovare appunto il macabro segnale in giardino si sarebbero proposti per offrire protezione, tutto in cambio ovviamente di lauti pagamenti per i servizi resi.