Malori alle Serre di Bologna | era una forma di legionella

18 dicembre 2024 – È stata identificata in unadila causa che ha provocatoin almeno una sessantina di persone che hanno partecipato a una festa all’interno della Serra Madre dei Giardini Margherita nella serata dello scorso 29 novembre. Il batterio, unadiche non provoca la polmonite (il nome scientifico èfeeleii) è stato isolato dal Laboratorio di microbiologia ambientale e biologia molecolare (MAb Lab) dell’Università di. La notizia è stata resa nota dall’Azienda Usl che, assieme ad Arpae, Sant’Orsola e Unibo, ha partecipato al gruppo di lavoro al fine di individuare la causa della febbre, dei dolori muscolari, dei mal di testa e, in alcuni casi, anche tosse e gola arrossata, tutti sintomi che si sono manifestati nei giorni successivi da parte di molti dei partecipanti all’evento.