Magistrati e giudici fanno volare la Rai | una sorpresa togata in tv

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Vincenzo Malinconico” / Rai 1) Per una simpatica coincidenza, nelle stesse settimane in cui infuria il dibattito sulla riforma della giustizia, la Rai trasmette due programmi, uno dedicato agli avvocati e l'altro ai. Il primo usa il linguaggio della fiction e va in onda su Rai 1 in prime time, il secondo è una docuserie visibile su Rai 3 in seconda serata. Entrambi i formatbuoni ascolti, se si tiene conto delle rispettive reti in cui vanno on air: la fiction vince la serata domenicale con 2,9 milioni di teste e il 17% di share, la serie invece nelle sei puntate ha tenuto una media di 450mila spettatori vicina al 5% di share e picchi tendenti al 6%. Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso già dal titolo dà un'idea della trama, ovvero quest'avvocato che, sfiduciato a causa del matrimonio fallito e della carriera non brillantissima, tramite alcuni nuovi casi riesce a trovare nuova spinta e soddisfazioni personali.