Terzotemponapoli.com - Lo Monaco: “Napoli, Buongiorno ko, urge rinforzo in difesa”

Ilsi trova ad affrontare un’importante emergenza difensiva dopo l’infortunio di, che secondo il dirigente Pietro Lopotrebbe restare fuori per almeno un paio di mesi. L’assenza del giovane centrale arriva in un momento delicato per la squadra, già alle prese con la necessità di rinforzare il reparto arretrato. Lo, intervistato a Radio Marte durante il programma Marte Sport Live, ha espresso preoccupazione per questa nuova tegola, sottolineando come l’infortunio non faccia altro che accentuare un problema già esistente. Secondo il dirigente, il club partenopeo dovrà intervenire prontamente sul mercato per rimediare a questa mancanza.Le difficoltà delnel trattare sul mercatoL’infortunio dinon solo complica la situazione in campo, ma ha anche un impatto sulle trattative di mercato del