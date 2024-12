Secoloditalia.it - L’intervista. Buonguerrieri: “La commissione Covid svelerà tutto, dal lockdown ai vaccini”

Avvocato civilista di professione e deputata al suo primo mandato, Alicebrilla per tenacia e combattività. Capogruppo di Fratelli d’Italia nellad’inchiesta sulla gestione della pandemia di, affronta il tema con passione e determinazione, come dimostra questa intervista rilasciata al Secolo d’Italia.La scorsa settimana ha sollevato molte polemiche l’annullamento delle multe ai non vaccinati, deciso con un emendamento al decreto Milleproroghe. C’è il rischio di un ripensamento in Aula?Fratelli d’Italia fa della coerenza la sua cifra distintiva. Eravamo e siamora contrari a obblighi surrettizi come Green Pass, Super Green Pass e multe ai non vaccinati. Non è con imposizioni e restrizioni da regime socialista che si convincono i cittadini, anzi. Inoltre, il vaccino anti-, come confermato nero su bianco dalla stessa Aifa, non impedisce la trasmissione del virus.