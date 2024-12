Ilfattoquotidiano.it - Dybala, che cosa vuoi fare? A Roma si riapre il caso: la pista Galatasaray e il significato delle parole di Ranieri

Dopo poco più di quattro mesi (era inizio agosto) asiilPaulo. Niente polemiche, sia chiaro: l’ambiente giallorosso, già di per sé dilaniato dai recenti insuccessi sportivi, non ha alcuna intenzione di vivere anche un tormentone di mercato. Per di più se riguarda uno dei giocatori al momento più amati dalla piazza. Ma poi ci sono dai conti con il bilancio (e un ingaggio da oltre 7 milioni di euro netti pesa: a breve scatterà il rinnovo automatico per raggiungimentopresenze) e con un rendimento che finora vede all’attivo solo 2 gol su 18 partite complessive giocate tra campionato ed Europa League. Troppo poco per chi è chiamato a essere leader ma che non sempre riesce a incidere, un po’ come altri suoi compagni. È normale che qualpossa succedere. E infatti un interesse forte nei confronti dell’attaccante è arrivato.