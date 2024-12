Sport.quotidiano.net - Daniel Maldini: il giovane talento del Monza che incanta il calcio italiano

Qui si parla di, ma non di Paolo, del suo post social, del Milan che festeggia l’anniversario numero 125. Qui si parla di un ragazzo di 23 anni. Che sulla maglia ha un cognome che pesa tanto così. Che sul campo può fare cose grandissime che i più giovani hanno visto solo in qualche vecchio vhs. E che nel suo percorso verso la maggiore età calcistica ha perso un po’ la retta via. Sono curve, normali, attese, prevedibili, ma che diventano difficili da gestire quando la pressione si ingrossa. La storia di, manco a dirlo, nasce mano per mano con papà, il primo a portarlo su un campo dinel tenero gesto di un padre che spalanca al figlio il portone dei supereroi. Si sapeva, però, che la stoffa del ragazzo non sarebbe rimasta intrappolata nella storia della sua famiglia, e chi ne estrapola i suoi tratti migliori è il