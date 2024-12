Ilrestodelcarlino.it - Dagli Esordienti ai mezzofondisti: Pesaro Athletic Field in grande spolvero

Chiusura dell’anno agonistico 2024 con il botto pere tutti i suoi atleti. Doppio impegno di gare per le due settimane che precedono le festività natalizie: il primo sui manti erbosi di Rimini con il Cross dell’Adriatico, il secondo al palaindoor di Ancona con il trofeo Csen. La campestre ha visto aprire la competizioneovvero i più piccoli tesserati, che, con grinta, hanno raggiunto i primi posti al traguardo. Tra i più grandi non c’è stata storia per i dueDiego Persini e Giacomo Fradelloni, alllenati da Luca Vandi, che, nelle rispettive categorie, hanno condotto dal primo all’ultimo metro vincendo per distacco. Nella domenica successiva le gare si sono spostate al coperto dove, come a Rimini, hanno aperto le gare i più piccoli: anche qui tanto divertimento e fra tutti il bellissimo risultato dell’Esordiente Kluna Li Vigni che nel salto in alto sale sul podio con la misura di 1 metro e 15 cm.