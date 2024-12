Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, Inter-Udinese: Inzaghi con il Tucu. Dove vederla in tv

Bologna, 18 dicembre 2024 – Si chiude il quadro degli ottavi dicon l’ultima partita in programma a San Siro tra. I nerazzurri di, in piena corsa per tre trofei, vogliono dare continuità dopo il set rifilato alla Lazio in campionato, e soprattutto riscattare la dolorosa eliminazione di un anno fa in casa contro il Bologna di Motta. Di fronte i friulani di Runjaic, che possono giocare in tranquillità avendo una buona posizione in campionato e quindi anche a cuor leggero per cercare l’impresa al Meazza. Sarà ampio turnover pervisto l’impegno di lunedì contro la Lazio e quello in campionato il 23 contro il Como. Stesso discorso per l’, che cercherà lo scalpo dei nerazzurri con qualche seconda linea. Probabili formazionidovrebbe ruotare fin dalla porta,dovrebbe debuttare Martinez al posto di Sommer, con una linea difensiva composta da Darmian, Bisseck e Augusto.