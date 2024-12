Lapresse.it - Congo, Spallanzani: “Campioni su 55enne morto confermano malaria”

Leggi su Lapresse.it

I risultati della analisi sul sangue delAndrea Polonidi febbre emorragica di rientro dal“hanno evidenziato la presenza di plasmodium falciparum, agente responsabile della”. Lo conferma l’Istituto nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro, specificando che “le stesse analisi hanno escluso la presenza di altri agenti patogeni e virali co-infettanti”.Idi sangue relativi all’uomo di Trevignano (Treviso), deceduto di ritorno da un viaggio in, sono stati analizzati per la ricerca di diversi agenti patogeni attraverso diversi metodi di indagine presso il laboratorio di virologia e i laboratori di biosicurezza.