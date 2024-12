Justcalcio.com - CdS – Biraghi per Spinazzola è il possibile scambio

2024-12-18 09:42:20 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS:Il Napoli si avvicina al mercato di gennaio con il passo svelto dei terzini di fascia e il piglio deciso dei marcatori centrali: nomi autorevoli, indicazioni, in certi casi anche operazioni che stanno prendendo quota. Per la precisione: con la Fiorentina è in piedi loCristiano-Leonardo, terzino sinistro per terzino sinistro. Ma non solo: la Viola è molto interessata anche a Michael Folorunsho, un centrocampista che dopo la convocazione di Spalletti all’Europeo ha collezionato briciole in questa stagione – perdendo di conseguenza anche la Nazionale – e che a Firenze hanno cominciato a seguire con attenzione ancora più estrema dopo l’emergenza creata dal problema accusato da Bove. E ancora: Danilo Luiz da Silva, per tutti semplicemente Danilo, per la Juve il capitano, è diventato l’obiettivo numero uno per la difesa.