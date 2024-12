Tvzap.it - Bimba di 3 anni travolta da un Suv mentre è nel passeggino: l’autista fugge

Leggi su Tvzap.it

di 3da un Suvè nel. Lo spaventoso episodio, che ha visto come sfortunate protagoniste una mamma e sua figlia piccola, è avvenuto ieri mattina in Piazza Francesco Durante a Milano. Secondo quanto riportatodella vettura di grande cilindrata che ha colpito ilin cui si trovava la bambina sarebbe fuggito subito dopo. I dettagli dell’incidente.(.)Leggi anche: Maxi tamponamento in Italia, coinvolte cinque auto: traffico in tiltLeggi anche: Fabrizio Pregliasco, scoperta la probabile causa del maloredi 3investita da un Suv a MilanoDurante la mattinata di ieri, martedì 17 dicembre, una bambina di treè stata investitasi trovava nelspinto dalla mamma, una donna di 31