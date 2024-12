Lanazione.it - Addio a Tiziana Fiesoli, storica maestra di Montemurlo

Se n’è andata lunedì, dopo un malattia che se l’è portata via in pochi mesi, la, 71 anni, per oltre quarant’anni insegnante alla scuola dell’infanzia Loris Malaguzzi di Novello, in centro a. Oggi sono tanti i montemurlesi, suoi ex alunni, che la piangono e la ricordano con affetto. "non è stata solo un’insegnate per i bambini, ma una vera e propriadi vita per tutti noi colleghi", la ricorda a ricorda Sabrina Matteini, descrivendola come "una donna che non si arrabbiava mai, nei momenti di scontento ci guidava con positività per trovare una soluzione che potesse riportare la serenità". L’eredità dista anche nei valori trasmessi, nella passione per il suo lavoro: "Ci ha insegnato che, nonostante le difficoltà che si possono incontrare sul lavoro, il bambino deve essere sempre al centro di tutto".